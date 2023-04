Sartiglia: nuova sede per associazione cavalieri di Oristano

L'associazione culturale cavalieri di Oristano trova casa. La nuova sede viene concessa dal Comune che ha individuato un immobile in piazza del Popolo. La decisione è stata adottata dalla Giunta Sanna che ha deliberato la concessione all'associazione, in comodato d'uso per due anni, dello stabile di proprietà comunale che in passato aveva ospitato un circolo ricreativo.

"È un riconoscimento alla storia e ai meriti di questa associazione che ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione della manifestazione più rappresentativa di Oristano, la Sartiglia", commenta il sindaco Massimiliano Sanna. "I locali di piazza del Popolo - spiega il primo cittadino - si sono resi liberi e abbiamo voluto destinarli alla fruizione non commerciale e specificatamente ad attività correlate alla tradizione e alla cultura oristanese e in questo caso anche del cavallo, profondamente radicati nella città, soprattutto nel quartiere di Sant'Efisio dove in occasione della Sartiglia si svolge la tradizionale Sartill'e canna". L'associazione si farà carico degli interventi di manutenzione dello stabile e delle spese per le utenze di acqua e luce.