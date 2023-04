Riparte Salude & Trigu, 54 eventi in tutto il nord Sardegna

Sono 54 gli eventi selezionati per la quinta edizione di Salude & Trigu, il progetto con cui la Camera di commercio di Sassari sostiene le manifestazioni culturali e turistiche del nord Sardegna, nell'ottica di una promozione sistemica del territorio. Per il 2023 l'ente camerale ha messo a disposizione 700 mila euro per finanziare gli eventi del cartellone di Salude & Trigu attraverso la concessione di voucher pari al 50% delle spese ammissibili per ciascun evento, sino a un massimo di 12mila euro.

La Camera di commercio ha ricevuto 103 domande di finanziamento e ha dovuto fare una cernita in base alle risorse disponibili, come hanno spiegato questa mattina nel corso della presentazione del progetto il presidente camerale Stefano Visconti e la sua vice Maria Amelia Lai. "Il nostro obiettivo - è stato detto - è trovare nuovi partner, per esempio l'assessorato regionale del Turismo, che possano sostenere finanziariamente l'iniziativa in modo da aumentare il budget a disposizione e poter quindi rilasciare molti più voucher, così da abbracciare sempre più territori e promuovere più eventi".

I voucher assegnati quest'anno, 54 distribuiti in 51 comuni, sono così suddivisi: 13 per il tema Produzioni tipiche locali, 11 per Folklore e riti di tradizione, 23 per Musica, letteratura, arti visive e figurative, 7 per altre manifestazioni di particolare rilevanza. Gli eventi si svolgeranno da aprile a dicembre, puntando a creare una rete promozionale tra i vari partecipanti e a destagionalizzare gli afflussi e l'offerta turistica.