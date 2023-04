Perde controllo dell'auto e travolge operaio sulla 130

Ha perso il controllo dell'auto che, finita fuori strada, ha travolto un operaio di una ditta di cartellonistica stradale. È avvenuto a Villaspeciosa, lungo la strada statale 130. Ferito un 50enne dipendente della ditta Segnal Strade, trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale Brotzu non in gravi condizioni. Al Policlinico di Monserrato, invece, è stato trasportato l'imprenditore 52enne che guidava l'Audi A6 che lo ha travolto vicino al segnale stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari e il personale dell'Anas per la pulizia della strada. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Decimomannu in collaborazione con i colleghi di Vallermosa.