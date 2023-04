Bancarotta fraudolenta su spazi pubblicitari, indagato 75enne

C'è anche un 75enne di Muravera tra i dieci indagati per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'operazione "Billboard" condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro che ha portato all'arresto di un imprenditore della provincia di Milano e al sequestro di circa 1.200 spazi pubblicitari (cartellonistica stradale) dislocati in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e in Sardegna e del valore di oltre 800.000 euro.

Nei confronti del 75enne è scattato il divieto di esercitare attività d'impresa per un anno come per l'arrestato e altri quattro indagati. Il 75enne di Muravera è stato socio sia dell'azienda fallita - nata a Milano e chiusa dopo una serie di passaggi a Catanzaro - che di una società nel sud Sardegna che si occupava di cartellonistica e che aveva ricevuto dall'azienda fallita sia l'avviamento societario che beni strumentali di fatto sottratti al fallimento e mai pagati.