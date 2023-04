A Emmanuel Carrere il Premio Internazionale Costa Smeralda 2023

E' Emmanuel Carrère il vincitore del Premio Internazionale Costa Smeralda 2023. Mario Tozzi si aggiudica il Premio Cultura del Mediterraneo e Antonio Marras il Premio Speciale. I vincitori sono stati annunciati insieme alle terne finaliste nelle categorie di Narrativa e Saggistica. I finalisti per la Narrativa sono: Bruno Arpaia con "Ma tu chi sei" (Guanda), Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo) e Valeria Parrella con "La Fortuna" (Feltrinelli).

La terzina della Saggistica è invece composta da: Teresa Cremisi con "Cronache dal disordine" (La nave di Teseo), Paola Italia con "Gaddabolario" (Carocci) e Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" (Einaudi). La cerimonia di proclamazione dei vincitori assoluti del Premio Costa Smeralda sarà sabato 6 maggio al Conference Center di Porto Cervo. La giuria è composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, guidati da Stefano Salis.

Il Premio Costa Smeralda, organizzato e promosso da Consorzio Costa Smeralda, è stato presentato a Milano, alla presenza del presidente del Consorzio Renzo Persico e del vicepresidente Mario Ferraro, con il direttore artistico del Premio Stefano Salis.

"Ricordo come il Premio, rinnovato dopo gli anni di pandemia, si rivolga a un pubblico internazionale come simbolo di eccellenza, cultura italiana. La riuscita della scorsa edizione, con la presenza a Porto Cervo del Premio Nobel della letteratura Orhan Pamuk, che ha vinto il Premio Internazionale Costa Smeralda, insieme ad altri protagonisti di alto profilo della cultura italiana, ci conferma che la strada intrapresa per lo scopo che il premio si prefigge sia quella giusta" ha spiegato Persico. "Cultura, studio, attenzione ai dettagli e passione per il bello e ben fatto sono da sempre valori che caratterizzano ogni singolo elemento della Costa Smeralda, esattamente come per le opere letterarie che sono protagoniste di questo importante Premio" ha detto Ferraro.

Carrere, autore di capolavori come "Limonov" e "L'Avversario" è recentemente tornato in libreria con 'V13', il libro, pubblicato come gli altri da Adelphi, che raccoglie il suo racconto giudiziario della strage del Bataclan del 2015. A Porto Cervo per la cerimonia pubblica di premiazione ci saranno anche lo stilista algherese Antonio Marras che nel 2013 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Arti Visive dall'Accademia di Belle Arti di Brera e Mario Tozzi, celebre divulgatore televisivo, primo ricercatore presso il Cnr, presidente del Parco regionale dell'Appia Antica e membro del Consiglio scientifico del Wwf premiato per "Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti" (Mondadori). "Anche quest'anno puntiamo, sia nei premi speciali che nelle terne di Narrativa e Saggistica, alla qualità assoluta di scrittura e personalità di spicco" ha detto Salis.