Rally storico Costa Smeralda, 6/a edizione il 15 e 16 aprile

Presentata a Milano, nella Terrazza Martini, la sesta edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda in programma sabato 15 e domenica 16 aprile.

Miki Biasion, protagonista di tanti rally in Costa Smeralda, ha illustrato la parte più tecnica della corsa, parlando del percorso e delle sue caratteristiche che ne fanno una gara molto tecnica e impegnativa che trova ampio riscontro nei partecipanti per i quali è diventato un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni dedicate alle auto storiche.

Preceduto da un lungo applauso dedicato a Tiziano Siviero, è stato il presidente dell'Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, ad aprire la conferenza esprimendo la propria gratitudine agli intervenuti e ai sostenitori della manifestazione che sempre più sta diventando uno dei fiori all'occhiello dell'Aci.

Presenti a Milano, tra gli altri, il presidente dell'Automobile d'Italia Angelo Sticchi Damiani che ha ribadito l'importanza che ebbe allora il Rally Costa Smeralda e lodato il lavoro grazie al quale la gara ha ripreso il posto che le spetta nel panorama dell'automobilismo nazionale ed internazionale; l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, quello di Calangianus, Fabio Albieri, il vice sindaco di Aglientu Marco Addis, e Franco Carraro, presidente di Smeralda Holding, società italiana che fa capo alla Qatar Holding, proprietaria degli hotel di lusso della Costa Smeralda.