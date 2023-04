Musella e Mazzarelli raccontano gli "Uomini schifosi"

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

Sbarca in Sardegna "Brevi interviste con uomini schifosi" con Lino Musella e Paolo Mazzarelli. La pièce, tratta dal libro omonimo di David Foster Wallace, adattamento e regia di Daniel Veronese, va in scena il 5 e 6 aprile alle 20.30 al Massimo di Cagliari per la rassegna Pezzi Unici del Cedac. Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e invita a osservarli da vicino.

Da qui "un ventaglio di varia umanità: otto uomini schifosi, travolti dai loro stessi egoismi - racconta all'ANSA Lino Musella, attore partenopeo, Premio Ubu 2019 per "The Night Writer-Giornale notturno" di Jan Fabre - Non sono violenti conclamati, perché - spiega - in questo caso non ci sarebbero da fare molti ragionamenti, ma uomini che manipolano la realtà. Secondo me le responsabilità del maschio nascono da una cultura che va cambiata". In scena una "galleria di mostri", come si legge nella presentazione, individui che si mettono simbolicamente a nudo di fronte a un'interlocutrice, attraverso una serie di dialoghi in cui i due artisti si alternano nei ruoli maschili e femminili.

"Sono uomini molto meno lontani da noi di quanto si potrebbe credere", chiarisce Paolo Mazzarelli, Premio Franco Enriquez per "Pasolini, Pasolini!". La scrittura di Wallace mette l'accento con un humor intriso di drammaticità su meschinità, crudeltà e indifferenza, per descrivere quelli che Mazzarelli definisce "esseri orribili tout court con schifosità più complesse, descritti con molta ironia e con uno sguardo spietato. Nell'interpretarli, abbiamo cercato di essere onesti con noi stessi, di abbassare la maschera: fanno parte di noi in quanto maschi e esseri umani".

I due attori, che hanno fondato la compagnia MusellaMazzarelli, ritornano a lavorare insieme in una coproduzione firmata Teatro di Napoli, Marche Teatro, Carnezzeria, Fog Triennale Milano e Tpe / Teatro Piemonte Europa. Fondamentale l'incontro con il pubblico dopo la pandemia. "Il teatro è un'invenzione della società, dove si ristabilisce il contatto con la comunità - sottolinea Musella - Siamo cresciuti con il dubbio che il teatro potesse non servire, temevamo che la gente potesse non tornare a teatro, invece i teatri sono pieni, specialmente nelle grandi città: la nostra responsabilità è fare spettacoli belli, cercare di alzare la qualità, ogni volta è una nuova sfida".

Poi una riflessione. "Non penso che il teatro possa cambiare il mondo, altrimenti non sarebbe il disastro che è nonostante Shakespeare e Eschilo - dice Mazzarelli - ma se uno spettacolo come 'Brevi interviste con uomini schifosi' ha cambiato la percezione anche di un solo spettatore, ha cambiato il mondo: è un percorso in cui si cerca di fare il meglio come esseri umani, mostrando uno specchio della realtà. Lo dice anche Shakespeare: mostrare la virtù e il vizio è l'obiettivo più alto del teatro".