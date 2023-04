In marcia la produzione della Sider Alloys nel Sulcis

(ANSA) - PORTOSCUSO, 04 APR - A distanza di circa 4 mesi dalle prime placche in alluminio sfornate dalla fonderia della Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis, con una produzione di circa 2-3mila tonnellate al mese, con che aumenterà sino a circa 200mila tonnellate anno, nel 2024, la Regione Sardegna ha verificato lo stato del riavvio produttivo dello stabilimento.

"È necessario rafforzare la coesione del sistema industriale regionale, che non deve essere diviso da localismi - ha detto l'assessora dell'Industria, Anita Pili, in visita alla fabbrica insieme all'amministratore delegato Giuseppe Mannina e al direttore affari generali e legali Eros Brega - È stato un momento di confronto importante - sottolinea l'assessore Pili.

Il polo dell'alluminio in Sardegna sta finalmente ripartendo e non possiamo che essere felici di questo. I fondi del Pnrr permetteranno di ultimare la fase di revamping dello stabilimento, fondamentale per il progetto di riavvio della produzione di alluminio primario. La Regione seguirà passo dopo passo l'azienda nel suo percorso".

"Anche in ragione della ripartenza della produzione di Sider Alloys - aggiunge l'assessora dell'Industria - è fondamentale definire al più presto, insieme al Governo nazionale, il quadro strategico energetico della Sardegna". (ANSA).