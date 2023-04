Grandinata su Trexenta e Parteolla, strade "imbiancate"

Violenta grandinata tra la Trexenta e il Parteolla. Improvvisamente, intorno alle 17, su centri come Serdiana, Barrali e Dolianova dal cielo sono iniziati a cadere chicchi di grandine non di grandi dimensioni ma incessantemente. Nel giro di breve tempo le strade si sono riempite di quella che apparentemente sembrava neve. Analoga situazione si è registrata lungo la statale 131 dove gli automobilisti hanno dovuto procedere lentamente. Non si registrano incidenti stradali o danni. Da verificare però gli eventuali problemi e danni alle coltivazioni.