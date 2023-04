Fondi per migliorare la raccolta differenziata a Loiri

(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 04 APR - Solo sei Comuni in Sardegna hanno avuto accesso al finanziamento del Piano nazionale di resistenza e resilienza nell'ambito delle attività svolte dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

E tra questi enti locali può festeggiare il Comune di Loiri Porto San Paolo, in Gallura, che vedrà arrivare nelle sue casse 440 mila euro per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. Finanziato insieme ai progetti presentati da Nuoro, Olbia, Alghero, dalle Unioni dei comuni del Coros e dall'Aro di Florinas Codrongianus e Ploaghe, quello presentato dall'amministrazione guidata da Francesco Lai prevede l'ammodernamento infrastrutturale e impiantistico della gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Verranno costruite nuove isole ecologiche, acquistati materiali per la raccolta come mezzi meccanici e cassonetti intelligenti compresi anche software per la gestione e la digitalizzazione del servizio pubblico. Entro dicembre 2023 dovranno essere affidati i lavori che si concluderanno entro giugno 2026.

"Per l'amministrazione comunale - commenta il sindaco Francesco Lai - questo finanziamento rappresenta l'opportunità di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti con importanti investimenti nell'ottica del miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, senza gravare sulle tasche dei nostri concittadini".

Il Comune costiero si è già aggiudicato altri finanziamenti del Pnrr: 2 milioni di euro per il nuovo asilo nido comunale di Porto San Paolo; circa 200 mila euro per la digitalizzazione; 75mila euro per l'acquisto di compattatori, 30 mila euro per il mangia plastica. Oltre alle misure alle quali ha avuto accesso la società in house Multiservice, sempre in ambito ambientale.

