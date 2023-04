Europa Verde entra in Consiglio comunale a Sassari

Nel Consiglio comunale di Sassari nasce il gruppo Europa Verde. A costituirlo sono i consiglieri Marco Dettori e Lello Panu, che hanno ufficializzato oggi la loro adesione al partito di Angelo Bonelli.

Da subito, i due consiglieri che provengono da liste civiche, mettono nel mirino le prossime elezioni amministrative: "Sassari ha la necessità di una nuova classe politica che abbia un atteggiamento diverso, solo in questo modo si può riemergere dalle macerie lasciate dall'amministrazione Campus-Cinque stelle che ormai arranca in questo ultimo anno di mandato. Europa Verde é già in campo e sarà tra i protagonisti alle prossime competizioni elettorali con un centrosinistra unito e rigenerato", ha dichiarato Panu.

"Con estrema convinzione aderisco al progetto di Europa verde, certo che faremo un ottimo lavoro laddove i cittadini e le cittadine chiedono sempre più l'intervento di una nuova forza politica, giovane, seria e competente", ha aggiunto Dettori.

Alla presentazione della nuova forza politica a Palazzo Ducale erano presenti Antonio Piu, consigliere regionale, Pierluigi Salis dirigente regionale di Europa verde, i due co-portavoce provinciali di Europa verde Luigi Satta e Francesca Porcu.