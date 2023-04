Daspo urbani a Cagliari, campagna social per 'difendersi'

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - C'è il Daspo urbano per chi raccoglie fiori in un parco, accende una sigaretta in spiaggia, fa una passeggiata in viale Buoncammino sorseggiando una birra.

Ci sono le sanzioni sulle bici legate ai pali, la biancheria stesa in balcone, un panino o una pizzetta consumati mentre si cammina. Per le consigliere comunali di Possibile, Giulia Andreozzi e Francesca Mulas, queste disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana voluto dal centrodestra a Cagliari non sono altro che "assurdità", ora al centro di una contro campagna social promossa dalle stesse consigliere.

Il documento approvato dall'aula il 21 febbraio scorso "è appena entrato in vigore ma già si fa notare per le sue storture, le sanzioni esagerate, le imprecisioni - denunciano le due esponenti dell'opposizione - Secondo le intenzioni dei proponenti, è nato per disciplinare i comportamenti della collettività e la convivenza civile. In realtà crea tantissima confusione con divieti incomprensibili e sanzioni sproporzionate alle violazioni. Per questo motivo abbiamo pensato a una campagna social di informazione sui comportamenti vietati a Cagliari e cosa rischiano i nostri concittadini e concittadine".

Il primo post riguarda il Daspo urbano, provvedimento nato nel 2017 per contrastare la violenza negli stadi e oggi esteso agli spazi urbani: a Cagliari sarà usato anche per violazioni minime, come entrare nelle aiuole di un parco o utilizzare oggetti di plastica monouso al mare. Si proseguirà poi con il divieto di bivacco e accattonaggio, il divieto di svestirsi, il divieto di usare i giochi in maniera non conforme, il divieto di esporre oggetti a tema erotico, il divieto di consumare cibi e bevande fuori da bar e ristoranti. "10 pillole di (in)sicurezza per 10 giorni - chiariscono le consigliere di Possibile - con cui daremo alle persone gli strumenti informativi per difendersi da un Regolamento ingiusto, dannoso e punitivo per tutti e tutte, ma soprattutto per i più fragili nella nostra società".

(ANSA).