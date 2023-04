Chiuso un bar senza autorizzazioni a Cagliari

Continua l'attività della Polizia Locale di Cagliari per il contrasto dell'abusivismo commerciale. Il nucleo di Polizia Amministrativa e Commerciale ha effettuato una verifica che ha portato alla chiusura del locale "Lemon Bar" all'interno del parcheggio Cuore, punto di ritrovo durante il mercatino domenicale. L'attività, esercitata su area pubblica, è risultata priva dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. È stata pertanto imposta la chiusura con l'apposizione dei sigilli, mentre al titolare è stata inflitta una sanzione di 5.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità del fabbricato.