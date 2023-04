Ancora stallo su Portovesme, nuovo incontro il 12 aprile

Dall'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Portovesme, alla presenza della sottosegretaria Fausta Bergamotto, dei vertici della multinazionale Glencore e dell'amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo, "sono emerse posizioni considerate non rinunciabili da entrambe le parti". Lo si legge in una nota del Mimit. Nello specifico, Glencore non ha recepito la necessità di dare certezza alla ripresa delle attività produttive, fa sapere il ministero. "Sono tornata a chiedere ufficialmente la ripresa della produzione - spiega la sottosegretaria Bergamotto - ma i vertici dell'azienda non hanno acconsentito. Il problema non è solamente il costo dell'energia, quanto la necessità per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l'economia circolare, come hanno affermato i presenti. Noi siamo pronti ad aiutarli per la riconversione industriale, ma occorrono garanzie per il presente e per il futuro dei lavoratori, che allo stato non ci sono state evidenziate". "Per dare continuità al lavoro avviato con le parti sociali e con le istituzioni del territorio, si ritiene indispensabile un confronto per valutare quanto è necessario fare anche alla luce della proposta formulata da Glencore. Per tanto convocheremo un tavolo al ministero il prossimo 12 aprile", conclude la sottosegretaria.

In marcia la produzione della Sider Alloys. A distanza di circa 4 mesi dalle prime placche in alluminio sfornate dalla fonderia della Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis, con una produzione di circa 2-3mila tonnellate al mese, con che aumenterà sino a circa 200mila tonnellate anno, nel 2024, la Regione Sardegna ha verificato lo stato del riavvio produttivo dello stabilimento. "È necessario rafforzare la coesione del sistema industriale regionale, che non deve essere diviso da localismi - ha detto l'assessora dell'Industria, Anita Pili, in visita alla fabbrica insieme all'amministratore delegato Giuseppe Mannina e al direttore affari generali e legali Eros Brega - È stato un momento di confronto importante - sottolinea l'assessore Pili. Il polo dell'alluminio in Sardegna sta finalmente ripartendo e non possiamo che essere felici di questo. I fondi del Pnrr permetteranno di ultimare la fase di revamping dello stabilimento, fondamentale per il progetto di riavvio della produzione di alluminio primario. La Regione seguirà passo dopo passo l'azienda nel suo percorso". "Anche in ragione della ripartenza della produzione di Sider Alloys - aggiunge l'assessora dell'Industria - è fondamentale definire al più presto, insieme al Governo nazionale, il quadro strategico energetico della Sardegna".