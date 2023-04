Cagliari in corsa per la Capitale verde europea 2025

Dopo il secondo posto conquistato nell'edizione 2024, Cagliari scende di nuovo in campo per candidarsi come Capitale Verde Europea 2025. Questa volta il capoluogo partecipa con il supporto e il coordinamento della Città Metropolitana. Il riconoscimento, istituito dalla Commissione Europea nell'ambito dell'European Green Capital Award, ha l'obiettivo di premiare le città europee verdi con oltre 100 mila abitanti che possano essere prese come modello per le proprie soluzioni innovative e sostenibili.

"Le iniziative legate al verde e alla sostenibilità - osserva il sindaco Paolo Truzzu - sono al centro della progettazione non solo del Comune di Cagliari ma anche della Città Metropolitana, e riteniamo che Cagliari, con il sostegno di tutto il territorio, possieda tutti i requisiti per candidarsi e portare a casa questo premio. Confidiamo inoltre nell'apporto di idee e proposte da parte della cittadinanza e da tutti i vari portatori di interesse che hanno a cuore Cagliari".

Il 30 aprile si chiuderanno i termini per la presentazione del dossier di candidatura, come spiega il vicesindaco e assessore alla Pianificazione Strategica e allo Sviluppo Urbanistico e Verde Pubblico Giorgio Angius. Poi i tecnici di European Green Capital Award esprimeranno il proprio giudizio sulla documentazione e comunicheranno quali saranno le città che si contenderanno la vittoria nella finale di ottobre a Tallinn, attuale Capitale Verde in carica.

Con l'intento di promuovere la candidatura, da ieri e sino al 25 aprile, è in corso una consultazione pubblica per raccogliere progetti e programmi in corso nel territorio metropolitano relativi ai temi ambientali e della sostenibilità. A maggio sarà reso pubblico un report conclusivo sugli esiti della consultazione.