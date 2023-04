Sospesa protesta su tariffe dei centri di riabilitazione

I Centri di riabilitazione della Sardegna, Acris, Aias Cagliari, Consorzio Consalus, Gena Opera Gesù Nazareno, hanno deciso di sospendere momentaneamente la prevista manifestazione di protesta di domani, 4 aprile, in attesa di una interlocuzione, richiesta mercoledì scorso, con i componenti della Commissione Sanità e Bilancio del Consiglio regionale.

"Le famiglie, i pazienti e i dipendenti dei Centri sono stati invitati a sospendere la manifestazione di protesta in attesa di un incontro che possa ridefinire le nuove rette, i nuovi standard di personale ed i nuovi tetti di spesa che consentirebbero di riequilibrare i costi sempre più elevati che stanno mettendo in forte crisi i Centri di Riabilitazione - spiegano i centri - Le tariffe sono vecchie e inadeguate, ferme a 12 anni fa. La denuncia è rivolta soprattutto alla Regione.

Vogliamo evitare la manifestazione pubblica di protesta degli assistiti, delle loro famiglie e degli operatori dei centri riabilitativi e l'avvio della sospensione dei servizi - spiegano in una nota - Bisogna salvaguardare il diritto di migliaia di sardi alle terapie riabilitative sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali dirette al recupero funzionale e sociale a fare fronte alle esigenze di migliaia di pazienti in lista d'attesa in continuo aumento. C'è anche l'esigenza di conservare il posto di lavoro di migliaia di operatori dei centri di riabilitazione. Aspettiamo una risposta adeguata da parte della Regione e la riapertura delle trattative".