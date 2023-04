Prefetto, 'entro pochi giorni stipendi a lavoratori Tossilo'

"La questione degli stipendi ai lavoratori della Tossilo Spa dovrebbe essere risolta in pochi giorni, grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte dell'assessorato regionale al Lavoro ed alla fattiva collaborazione dei comuni di Macomer e Borore". LO ha annunciato il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi nell'incontro convocato stamattina nel palazzo del Governo a Nuoro a una delegazioni di lavoratori dell'azienda, nella zona industriale di Macomer, in crisi di liquidità per il mancato avvio del nuovo termovalorizzatore, con i 30 dipendenti senza stipendio da novembre.

Al tavolo erano presenti alcuni dirigenti degli assessorati regionali del Lavoro e dell'Ambiente, i sindaci di Macomer, Borore e Silanus, Antonio Succu, Tore Ghisu e Giampietro Arca, il commissario del Consorzio industriale di Macomer Mario Zacchino, il presidente della Tossilo Spa Antonio Delitala e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

Il Prefetto Dionisi ha ricordato che oltre al pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori "bisogna accelerare le procedure per avviare l'impianto di compostaggio e di quello legato alla nuova linea di termovalorizzazione dopo gli investimenti per l'ammodernamento dell'impianto, anche per scongiurare i rischi ambientali dell'accumulo dei rifiuti.

Chiederò formalmente al presidente Solinas di rinnovare la già dimostrata disponibilità al massimo impegno, anche finanziario, per agevolare la conclusione positiva della questione Tossilo".

"Grazie alla mediazione del prefetto, l'incontro di questa mattina per sbloccare la vertenza della Tossilo Spa è stato proficuo - ha dichiarato il segretario della Fit Cisl, Gianni Loddo - Le risorse per gli stipendi, un milione di euro messi a disposizione dalla Regione, sono stati trasferiti ai Comuni e nel giro di una decina di giorni saranno utilizzati per pagare i lavoratori. Anche sul fronte del futuro dell'impianto abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione: serve ancora un mese e mezzo circa per le verifiche, dopodiché l'assessorato regionale dell'Ambiente è pronto ad autorizzare la riapertura. Come denunciamo da tempo, il carico dei rifiuti del territorio ha superato i livelli di guardia e non è pensabile che si arrivi all'estate con l'impianto di Tossilo ancora chiuso", ha concluso Loddo.