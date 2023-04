Parco Asinara, Università e pescatori uniti contro plastica

Prende il via il progetto dell'Università di Sassari per salvare l'isola parco dell'Asinara dall'invasione di rifiuti di plastica.

In collaborazione con il Parco nazionale, gli atenei di Ferrara e di Bucarest, l'associazione Flag Nord Sardegna, la Arl di Porto Torres, la cooperativa pescatori di Stintino e della digital tech agency Innovou, si inizierà un monitoraggio del "marine litter" nell'Area marina protetta con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità dell'Asinara e le attività di pesca.

Il progetto, avviato dal dipartimento di Scienze umanistiche e sociali e dal dipartimento di Agraria, punta a sviluppare la collaborazione tra pescatori, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, cittadini.

I team di ricerca coinvolti lavoreranno su molteplici fronti: dall'esecuzione di analisi chimiche, con focus sulle plastiche, per individuare sostanze pericolose, su campioni di marine litter raccolti a mare e a terra, fino alla creazione di un protocollo di monitoraggio e smaltimento e dei rifiuti marini, con particolare attenzione ai processi di economia circolare e a criteri di analisi costi-benefici.

Tra le azioni previste, anche la costruzione di una specifica app per la segnalazione dei rifiuti a mare, disegnata in funzione dell'Isola dell'Asinara: si chiamerà "Sea waste finder" e la sperimentazione condotta da un team di ricercatori e pescatori partirà in occasione della Giornata del Mare, l'11 aprile. Le informazioni raccolte confluiranno in una banca dati.