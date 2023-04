Pronto Soccorso di Tempio senza medici, manager al lavoro

Hanno tolto giacca e cravatta e si sono rimessi il camice da medico: il direttore generale della Asl Gallura Marcello Acciaro e il direttore sanitario Raffaele De Fazio questo pomeriggio hanno preso servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale "Paolo Dettori" di Tempio Pausania rimasto senza medici in turno.

Il reparto rischiava di restare chiuso sino alle 20 a causa della mancanza dei medici specializzati. Nessuno era disponibile per coprire il turno di questa domenica e per evitare la chiusura e i conseguenti disagi ai cittadini i due manager della Asl sono ritornati ai loro incarichi originari. Ma l'iniziativa presa in extremis da Acciaro e De Fazio rischia di non essere un'azione sporadica se non si dovesse riuscire a reperire in pianta stabile le figure professionali mediche che in questi ultimi tempi latitano.

Il "Paolo Dettori" ha già visto la chiusura del suo punto nascita che generò non poche polemiche e indignazione tra la popolazione dei Comuni dell'Alta Gallura, che da sempre hanno come punto di riferimento sanitario l'ospedale tempiese. Il problema della carenza di medici del Pronto Soccorso ha riguardato, nei primi giorni di gennaio, anche l'ospedale di "A.

Segni" di Ozieri. In quel caso però non si riuscì a reperire nessuno per coprire i turni di notte, è così il reparto d'emergenza restò chiuso per cinque notti.