Maltempo: torna il freddo in Sardegna, nevischio in montagna

Prima il caldo anomalo, poi un brusco ritorno del freddo in questo avvio di primavera in Sardegna: le temperature si sono abbassate sensibilmente e nel Nuorese sono riapparsi anche i fiocchi bianchi misti a pioggia. Nevica sulle vette del Gennargentu.



Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature saranno in lieve aumento a partire da domani, ma con le minime che nella notte tra lunedì e martedì si abbasseranno intorno a zero gradi e determineranno possibili gelate nelle località più alte del Nuorese.

DISAGI SULLE STRADE. Con il passare delle ore le precipitazioni nevose sono aumentate sul Gennargentu e nelle località più alte del Nuorese dove arrivano anche i primi disagi sulle strade. La coltre bianca ha raggiunto qualche centimetro sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, dove due chilometri prima e qualche chilometro dopo la galleria, sul passo di Correboi, si è reso necessario l'intervento della Polizia stradale. Il comandante della Polstrada di Nuoro, Leo Testa, ha allertato l'Anas affinché metta in atto il piano neve con i mezzi spargisale e se sarà necessario con l'intervento delle macchine spazzaneve.