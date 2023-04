"Notti Stellate" a Cagliari con lo chef Andrea Berton

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - Uno chef tra i massimi rappresentanti della cucina italiana nel mondo e un menù raffinato e creativo. Martedì 4 aprile nuovo appuntamento per la rassegna "Notti Stellate" all'Osteria del Forte, Palazzo Doglio, a Cagliari con lo chef stellato Andrea Berton.

Coda di gamberi con curry e cipollotto, Risotto alle erbe, capperi, olive e capasanta, Filetto di vitello al pepe verde e panizza fritta: questa un'anticipazione della proposta dello chef, che con il suo equilibrio perfetto tra gusti e consistenze, saprà conquistare e accompagnare i commensali in un viaggio tra i raffinati sapori della sua cucina.

Lo chef milanese, 1 stella Michelin, inizia a lavorare negli anni Novanta prima da Gualtiero Marchesi e poi da Alain Ducasse.

Nel 2005 parte la collaborazione col Ristorante Trussardi alla Scala dove ottiene la prima stella Michelin nel 2008 e nel 2009 la seconda.

Nel dicembre 2013 inaugura il ristorante Berton, a Milano, che conquista la Stella, a meno di un anno dalla sua apertura.

Anche in Sardegna chef Berton è stato protagonista di tanti progetti e collaborazioni, da quella con il Forte Village iniziata nel 2016 all'apertura del Meraviglioso di Porto Cervo la scorsa estate. (ANSA).