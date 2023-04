Ictus: alla Stroke Unit del Brotzu il premio "Angels"

La Stroke Unit e Neurologia dell'Arnas G. Brotzu ha conquistato per il terzo anno consecutivo il premio internazionale "European Stroke Organisation Angels Awards - Gold Status" per la gestione intra-ospedaliera dell'ictus, patologia grave che ancora mette a rischio la vita e la qualità della vita di molti pazienti.

Il premio è stato consegnato a Lecce nell'ambito del congresso dell'Associazione italiana Ictus.

"Il premio è frutto dell'impegno e della qualità del lavoro in squadra del personale multidisciplinare dell'Unità Operativa di Neurologia-Stroke Unit e di tutto l'ospedale - commenta il direttore della Stroke Unit, Maurizio Melis -. Il riconoscimento come 'Centro ORO' è assegnata dalla 'ESO - European Stroke Organization - e da Angels', organizzazione che ha come obiettivo quello di migliorare l'assistenza all'ictus cerebrale favorendo e diffondendo la buona pratica clinica. Il buon lavoro è confermato dai dati del Piano Nazionale Esiti dell'Agenas relativi al numero dei pazienti assistiti e dalla bassa mortalità rispetto alla media nazionale", ha concluso il neurologo cagliaritano.