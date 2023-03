Strade, conclusi lavori per sovrapasso sulla 131 a Bonnanaro

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del sovrapasso sulla strada statale 131, al km 179,220, in prossimità di Bonnanaro.

L'Anas ha terminato l'opera oggi e ha così rimosso le limitazioni al traffico riaprendo anche la strada provinciale che passa sotto la sopraelevata.

L'intervento è costato circa 800 mila euro e ha comportato la demolizione e ricostruzione della struttura che non garantiva più gli standard di sicurezza richiesti.

I lavori appena terminati fanno parte di un programma di riqualificazione finalizzato a incrementare la sicurezza del tratto nord della statale 131. Il piano riguarda principalmente il rifacimento di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere spartitraffico e l'ammodernamento delle gallerie Chighizzu I e II, dove sono tuttora attivi i cantieri e le limitazioni al traffico.