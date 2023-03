Ottico insegue due ladri ma viene minacciato col coltello

Dopo avere subito il furto di un paio di occhiali da parte dei due giovani, un sassarese e un extracomunitario, ha inseguito i due ladri ma è stato minacciato con un grosso coltello da cucina. E' quanto accaduto ieri sera a un ottico di via Cavour, in pieno centro a Sassari.

I due giovani sono entrati nel suo negozio e uno di loro ha afferrato gli occhiali scappando poi all'esterno. Il negoziante li ha seguiti e fermati ma uno dei due malviventi ha estratto un coltello e i due sono riusciti a fuggire. Uno, però, è stato immediatamente bloccato dalla polizia, allertata dall'ottico, mentre l'altro è già stato identificato dalle immagini di videosorveglianza. Per entrambi l'accusa è quella di rapina.