Notte di fuoco ad Ardauli, distrutte tre auto e un gommone

Momenti di paura durante la notte nel cortile della case popolari di Ardauli, in località S'Arroccu e Corongiu, a causa di un devastante rogo che ha distrutto almeno tre auto, un motocarro e un gommone.

Le fiamme sono divampate alle 2,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Oristano che hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Le fiamme hanno anche annerito la facciata di un'abitazione.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire tutta la vicenda, non si esclude la matrice dolosa del rogo.