In dl Bollette fondo imprese in crisi, segnale a Portovesme

Nel decreto Bollette, appena pubblicato in Gazzetta, spunta anche una norma che rappresenta un'ulteriore segnale di attenzione del governo sulla vertenza della Portovesme srl, nel Sulcis. Al Ministero delle imprese e del made in Italy viene, infatti, istituito un Fondo da 2 milioni di euro il 2023, "finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero".

Con un successivo decreto il Mimit, con il Mef, dovrà individuare le modalità di utilizzo delle risorse "in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato" ed evitare, quindi, eventuali procedure di infrazione da parte dell'Ue. Inoltre, in sede di conversione del dl, è possibile che questi due milioni possano essere ulteriormente implementati.

Nel frattempo, occhi puntati sul vertice di lunedì, alle 12.30, al Mimit con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, e i vertici della multinazionale svizzera Glencore, proprietaria degli stabilimenti sardi di Portovesme, nel Sulcis, e della fonderia di San Gavino, nel Medio campidano.