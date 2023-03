Giornata autismo: l'aeroporto di Cagliari si colora di blu

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Anche quest'anno l'aeroporto di Cagliari partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L'esterno dell'aerostazione per le prossime due notti verrà illuminato di blu, inoltre negli scaffali della prima biblioteca aeroportuale italiana è stata allestita una vera e propria 'autismoteca', cioè una sezione specifica di libri in CAA e di letteratura dedicata al tema dell'autismo.

"L'aeroporto di Cagliari è da sempre all'avanguardia per la difesa del diritto universale alla mobilità di tutte le persone.

Dal 2006 - si legge in una nota - l'aeroporto ha istituito il servizio PRM, con uno staff specializzato per l'accoglienza e l'accompagnamento delle persone a ridotta mobilità, e sempre attraverso questo servizio, aderendo nel 2020 al progetto Enac "In viaggio attraverso l'aeroporto", la società di gestione ha reso possibile alle persone che vivono nello spettro dell'autismo di affrontare l'esperienza del viaggio in modo più consapevole e sereno". (ANSA).