Fucilate al drone della polizia locale, denunciato 59enne

Ha sparato al drone usato dalla polizia municipale per 'scovare' le discariche abusive, ma è stato fotografato dallo stesso 'robot' radiocomandato. È accaduto a Monserrato. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un operaio 59enne per accensioni ed esplosioni pericolose e per detenzione abusiva di armi.

Gli agenti della polizia locale avevano avviato il servizio di perlustrazione con il drone e durante i controlli avevano sentito nitidamente alcuni colpi di fucile, forse indirizzati verso il velivolo radiocomandato. Scaricando le immagini del droga hanno così trovato la foto del 59enne che si trovava nel giardino della sua abitazione con un'altra persona.

Il caso è stato segnalato ai carabinieri che hanno perquisito l'abitazione dell'operaio trovando e sequestrando un fucile da caccia Beretta e 127 cartucce calibro 12, a pallini e a pallettoni detenuti illegalmente.