Canile lager abusivo nel Sassarese, scatta la denuncia

Nella sua azienda agricola nella campagne di Ittireddu aveva realizzato un canile abusivo, un lager per animali dove 19 cani erano tenuti in condizioni impietose, rinchiusi in 5 box minuscoli. Un altro cane era tenuto legato con una catena lunga meno di 5 metri.

L'irruzione dei carabinieri della Stazione di Ittireddu e del personale del Dipartimento di prevenzione della Asl ha messo fine alla sofferenza dei cani e l'uomo, un allevatore del posto è statio denunciato per maltrattamento di animali.