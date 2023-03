Basket: Dinamo a Verona a caccia dell'8/a vittoria di fila

Forte di sette vittorie consecutive, la Dinamo Banco di Sardegna affronta domenica la trasferta a Verona contro la Tezenis, attualmente ultima in classifica, per consolidare il piazzamento play-off scudetto.

"Quella contro Verona sarà una partita difficile con una squadra che sta lottando per la salvezza, dovremo fare molta attenzione alla loro aggressività", ha dichiarato il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, presentando la sfida di campionato.

Sfida cui la Dinamo arriverà ancora incompleta per l'assenza degli infortunati Robinson e Jones. "Abbiamo ancora qualche problema, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno. Anche domenica non saremo al completo, fortunatamente però abbiamo trovato un equilibrio ed è questa la nostra forza. Stiamo valutando quello che si potrà fare", ha precisato Bucchi.

Il morale alto può essere l'arma in più per i sassaresi: "Lo stimolo è quello di conservare la quarta posizione, continuare con le partite vinte e arrivare nel miglior posto in classifica.

È un gruppo che sta dimostrando di avere gli stimoli giusti per affrontare ogni partita. Non ci siamo fatti mancare nulla, l'emergenza è ricorrente e i ragazzi sanno delle importanti responsabilità che hanno".

Palla a due domenica pomeriggio alle 17 al PalaOlimpia di Verona.