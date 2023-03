Bando per i voli agevolati su Alghero, via alle offerte

È stato pubblicato, in tempo per allinearsi con la scadenza di quelli di Olbia e Cagliari, il bando definitivo per le rotte in continuità territoriale dallo scalo "Riviera del Corallo" di Alghero a Roma Fiumicino e Milano Linate. L'assessorato dei Trasporti ha aperto così la gara che assicurerà a partire dal 29 ottobre e per un anno il servizio soggetto agli oneri di servizio pubblico.

La scadenza dell'invio delle offerte è il prossimo 26 giugno: in totale il bando vale circa 12 milioni di euro, 8,7 per la tratta su Fiumicino e circa 3,3 per quella di Linate.

La gara consentirà di assegnare definitivamente le rotte dopo che era stata necessaria la procedura negoziata per individuare i vettori, Ita e AeroItalia, cui affidare i collegamenti che attualmente sono in scadenza per il 28 ottobre. Procedura finita nel mirino dell'Ue perché considerata ai limiti con i regolamenti sugli aiuti di Stato. Da qui l'espediente dell'assessore che, dividendo in due i bandi, ha potuto procedere all'assegnazione.

Previsto anche il rischio che la nuova procedura possa andare deserta: "Con questi margini di tempo, in quell'eventualità, si avrebbero quattro mesi di tempo per risolvere e non si rischierebbe l'interruzione del servizio", ha assicurato l'assessore dei Trasporti Antonio Moro.