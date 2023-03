Aperto a Cagliari il Museo del mattoncino

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Da questa mattina, Cagliari ha il suo Museo del mattoncino, primo e unico in Sardegna. Si chiama KaralisBrick, è situato al civico numero 5 di viale Trento e si sviluppa su una superficie di 260 metri quadrati, interamente destinati a opere realizzate con mattoncini Lego.

"Quella di oggi è una giornata importante per la città.

Rappresenta un'occasione ulteriore per promuovere Cagliari - ha rimarcato l'assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, intervenendo alla cerimonia del taglio del nastro - Come Amministrazione comunale stiamo lavorando tanto per far si che sia i cittadini, che i visitatori e i turisti possano godere di occasioni di svago. Ma anche formativi, come quelli che offre KaralisBrick, grazie ai laboratori per grandi e piccoli".

Realizzato da Maurizio Lampis, fondatore e presidente dell'associazione culturale KaralisBrick, in collaborazione con Gianluigi Cornaglia, il Museo del mattoncino di Cagliari presenta al suo interno dieci temi differenti, tutti realizzati secondo la fantasia dei costruttori, hanno spiegato. I visitatori hanno dunque l'opportunità di ammirare castelli medioevali, pirati, Star wars, Il signore degli anelli e la Sardegna in miniatura. In totale sono 500 i pezzi in esposizione.

KaralisBrick mette inoltre a disposizione un laboratorio per bambini con 20 postazioni che mette loro a disposizione migliaia di mattoncini. (ANSA).