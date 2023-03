Musica: Piero Pelù in concerto il 13 agosto ad Alghero

Ad un anno esatto dall'esibizione con i suoi Litfiba, il 13 agosto ritorna all'arena "Ivan Graziani" di Alghero Piero Pelù, con il suo nuovo show da solista "Tour Estremo Live 2023" per l'organizzazione di Insula Events.

Sono passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba ma Pierò Pelù non ha nessuna intenzione di fermarsi: la prossima estate il rocker toscano porterà tutta la sua energia sui palchi più prestigiosi d'Italia, in un viaggio lungo 43 anni di carriera dal nord al sud e isole affiancato dalla sua rinnovata band: i Bandidos. Sul palco Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth tastiere sampless e voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria percussioni sampless e cori, e Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato e cori.