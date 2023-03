Doppia truffa con schema Ponzi, indagati quattro broker

Quattro broker finanziari, originari di Villacidro, San Vero Milis, Pordenone e Cagliari sono stati denunciati dai carabinieri per truffa in concorso. Secondo i militari dell'Arma, tra il 2017 e il 2018 avrebbero raggirato due commercianti della zona di Senorbì, nel sud della Sardegna, che avevano affidato loro rispettivamente 6.560 e 8.800 euro per acquistare certificati di deposito sul mercato internazionale.

I titoli avrebbero dovuto fruttare interessi mensili del 5%, cosa in realtà mai avvenuta. I broker erano in qualche modo collegati all'ex broker finanziario Roberto Diomedi, 52 anni, di Sinnai, finito in manette ad aprile dello scorso anno per la maxi truffa con il cosiddetto schema Ponzi.

NUOVI GUAI PER DIOMEDI - C'è anche Roberto Diomedi, il broker 53enne di Sinnai, famoso per le convention di lusso e i video su youtube per procacciare i clienti poi truffati con lo schema Ponzi, tra gli indagati per il nuovo raggiro scoperto a Senorbì ai danni di due commercianti. Gli altri tre broker, tutti accusati di truffa, sono Valentino Deidda, residente a Villacidro, Gianni Da Ros, nato a Pordenone, residente in Croazia ma di fatto domiciliato a San Vero Milis, come l'ultima indagata, Erika Lecca.

Nel luglio scorso per i quattro la gip del tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, aveva disposto per tutti il giudizio immediato. Sono accusati a vario titolo di aver partecipato a un'associazione a delinquere capeggiata, secondo gli inquirenti, dell'ex broker cagliaritano e dedita alla truffa, violazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (attività abusiva di investimento), autoriciclaggio e appropriazione indebita. Ben 68 le persone cadute nella rete a cui oggi si aggiungono i due commercianti.