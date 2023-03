Controlli in cantieri edili, 7 denunce e 5 attività sospese

Sette denunciati, sei lavoratori in nero, 5 attività sospese per violazioni in materia di sicurezza sui posti di lavoro e per l'impiego di manodopera in nero e oltre 40 mila euro di multe. È il bilancio dei controlli effettuati tra Quartu, Maracalagonis e l''hinterland di Cagliari dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari nell'ambito di un'ampia attività mirata alla vigilanza edilizia e al contrasto al lavoro sommerso, disposta dal comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma, d'Intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Otto i cantieri edili ispezionati nel giro di una settimana, quindici le aziende passate al microscopio. Sette i denunciati per violazioni inerenti la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso delle ispezioni sono stati identificati 30 lavoratori di cui 6 erano in nero. Sono state sospese 5 attività imprenditoriali di cui 2 per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 3 per l'impiego di manodopera in nero in misura superiore al 10% della forza lavoro. Contestate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 25.600 e ammende penali per 17.550 euro.