Cagliari: Ranieri, "sono tutte finali da vincere"

Il Cagliari vuole continuare a correre: due vittorie con quattro gol nelle ultime due gare e ora c'è un'altra prova della verità con il Sudtirol dell'ex allenatore e giocatore rossoblù Pierpaolo Bisoli. "L'ho già detto - ha spiegato Claudio Ranieri in conferenza stampa - dobbiamo alimentare il sogno: da qui alla fine sono tutte finali da vincere. Dobbiamo provarci, ma sono queste le sfide che mi piacciono e piacciono al pubblico. Se non dovessimo riuscirci vuol dire che sarà un allenamento in vista della seconda occasione che avremo".

Ma, questa volta più che mai, attenzione agli avversari.

Ranieri ha riepilogato i numeri che hanno fatto della squadra di Bisoli la rivelazione del torneo. "Complimenti - ha detto - è una formazione pratica, come piace a me. Tengono poco la palla, ma è la squadra che prende più palloni negli ultimi trenta metri. Segnano molto sugli sviluppi dei calci piazzati. In trasferta nelle ultime sei gare quattro le hanno vinte, due pareggiate. Non prende un gol in trasferta da dicembre, gara con il Genoa".

Ranieri si è ripreso tutti i nazionali. "Stanno bene", ha detto al termine dell'allenamento. Non dovrebbero esserci problemi per Nandez e Deiola (rimasto a riposo). Fuori Pavoletti, Rog e Capradossi. Dossena e Radunovic sono regolarmente in gruppo.

I rimedi anti Sudtirol: "Bisogna giocare una partita perfetta - ha detto il tecnico rossoblù - con la massima concentrazione in tutti i momenti della partita".

Calendario difficile: "Non possiamo avere paura, sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi". Sold-out a pochi giorni dalla gara: "Sono i giocatori che hanno caricato l'ambiente soprattutto gli ultimi risultati hanno generato entusiasmo. E ora i tifosi hanno deciso che vogliono esserci".