Ad Alghero una pista ciclabile unirà Calich e Maria Pia

(ANSA) - ALGHERO, 30 MAR - Una pista ciclabile collegherà la laguna del Calich con le spiagge di Maria Pia ad Alghero.

L'esecuzione dell'opera, dal costo di 440mila euro, è stata assegnata dal Parco di Porte Conte alla società CLM di Orosei, che realizzerà l'intervento in 100 giorni.

Il progetto denominato "Completamento dei percorsi di fruizione dell'Area Umida del Calich" si unirà con la pista ciclabile già presente in via I maggio e via Lido, passando per l'area sportiva di Maria Pia, fino a viale Burruni.

Prevista inoltre la realizzazione di una piccola area di sosta sempre su viale Burruni, nei pressi dell'accesso secondario del palacongressi, funzionale alla fruizione dei sentieri naturali lungo la sponda del Calich e un collegamento sempre attraverso un sentiero interno ciclo-pedonale verso la litoranea per Fertilia.

"Grazie a questo intervento si potrà raggiungere dalla città, percorrendo la pista ciclabile cittadina, il primo avamposto della nostra area protetta, cioè la laguna del Calich - spiega il presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca - un'area che già da tempo offre luoghi di interessante svago e godimento delle bellezze naturalistiche di questa importante area umida all'ingresso della città e qualificata dall'Unione europea come zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva uccelli". (ANSA).