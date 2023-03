Tariffe aeree residenti a emigrati, per Fasi 'passo avanti'

"Una data memorabile" per gli emigrati sardi che ripaga "i sacrifici e l'impegno della nostra cinquantennale battaglia per la continuità territoriale". La Federazione delle associazioni dei circoli sardi in Italia accoglie così il "patto di amicizia" tra la compagnia AeroItalia, che gestisce le rotte da e per Olbia e Alghero in continuità territoriale, e l'assessore dei Trasporti Antonio Moro che estende la tariffa residenti anche agli emigrati sardi.

"È un importante passo in avanti sul piano del riconoscimento della necessità storica degli emigrati di viaggiare da e per la Sardegna per lavoro, studio, ricongiungimento familiare, vacanza ", sostiene il presidente della Fasi, Bastianino Mossa. "È il superamento di una concezione della continuità territoriale ristretta, antistorica e socialmente non giustificabile: quella prevista dalle regole europee dove ha prevalso finora esclusivamente il principio della difesa della concorrenza, non bilanciato da quello dello svantaggio dell'insularità e del mancato sviluppo", sottolinea Tonino Mulas, presidente onorario e responsabile trasporti della federazione.

"Non bisogna esimersi dal chiamare in causa le responsabilità future del Governo italiano e delle istituzioni europee - precisa Mulas - per trovare, a partire da questo nuovo inizio, soluzioni strategiche, stabili e di lungo periodo, valide e condivise, che non lascino la Sardegna nell'eterna situazione di emergenza".