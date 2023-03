San Sperate oltre 83% differenziata, premiato da Legambiente

San Sperate raggiunge oltre l'83% di raccolta differenziata con una produzione di secco residuo che assesta sui 70 kg pro capite. Per questo il paese museo dei murales e delle pietre sonore di Pinuccio Sciola è stato premiato da Legambiente.

A breve, fa sapere l'amministrazione locale, sarà avviata una nuova campagna di sensibilizzazione con il coinvolgimento delle scuole: studenti e insegnanti diffonderanno messaggi contenuti nell'Agenda 2030 dell'Onu, programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

"L'Amministrazione comunale del sindaco Fabrizio Madeddu, i cittadini e Formula Ambiente, azienda che si occupa della raccolta in paese, mantengono intatto l'impegno preso e confermano nei fatti di avere la sostenibilità come priorità Ambiente, sviluppo sociale ed economico - si legge in una nota del Comune - sono le direttrici da seguire verso un futuro sano e prospero. Non abbiamo un altro pianeta, impariamo a vivere meglio questo".