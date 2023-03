Portovesme, pressing su Glencore per riavviare gli impianti

Sale la tensione alla Portovesme srl e si fa sempre pressante la richiesta all'azienda di riavviare gli impianti, in ragione delle nuove tariffe energetiche, meno gravose rispetto allo scorso anno. Oggi nuova assemblea dei lavoratori con i sindacati, nella sala riunioni dello stabilimento del Sulcis, dove va avanti il blocco ai cancelli dei mezzi pesanti, mentre nella fonderia di San Gavino, nel Medio campidano, resta convocata l'assemblea permanente con le tende piazzate dagli operai sul tetto della sala riunioni.

In queste ore si decidono le nuove azioni di lotta e, intanto, il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda, plaude al nuovo decreto del governo che introduce il credito di imposta al 45% sino al 30 giugno per le imprese, come annunciato nell'ultimo vertice al Mimit dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto.

"Questo è un inizio e ci auguriamo che la direzione della Portovesme srl e della Glencore, visto la disponibilità al dialogo, annunciata, vogliano far ripartire gli impianti e nel frattempo discutere di riconversione e studiare le misure necessarie da adottare per favorirne l'attuazione - osserva - Siamo tutti impegnati, come parlamentari, governo e Regione Sardegna, ad ascoltare e venire incontro alle richieste dell'azienda ma il lavoro deve riprendere".

Dal canto suo la Portovesme srl, in una nota, "riafferma il proprio impegno a continuare le interlocuzioni con tutte le parti interessate rispetto alla situazione corrente della società. Come comunicato in varie discussioni e riunioni, le attuali condizioni generali del mercato e la volatilità del prezzo dell'energia non facilitano un completo riavvio degli impianti produttivi. Contestualmente, Portovesme srl - si legge ancora - sta valutando possibili opzioni per la riconversione del sito produttivo e comunicherà i relativi progressi a tutte le parti interessate in base all'avanzamento dello studio di fattibilità". Infine l'azienda "auspica il ritorno ad un dialogo costruttivo, che possa portare all'individuazione di soluzioni sostenibili a fronte di questo momento di difficoltà".