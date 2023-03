Picchia l'ex mentre tiene in braccio il figlio, arrestato

Un uomo di 24 anni è stato arrestato lunedì sera dalla squadra Volante della questura di Sassari per avere minacciato e picchiato la ex compagna sotto gli occhi del figlioletto, ferendola a una mano con un coltello da cucina. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento del centro storico di Sassari in seguito alla segnalazione di una furibonda lite.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di avere avuto un alterco con l'ex compagno, che voleva portare a spasso il loro figlio. La donna doveva, però, dare da mangiare al bambino, quindi aveva negato il permesso. Davanti al rifiuto l'uomo ha prima minacciato di morte e insultato la sua ex e poi l'ha colpita più volte mentre teneva in braccio il bambino, ferendola anche a una mano con un coltello seghettato da cucina. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, e si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali.