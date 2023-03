Isola arranca su digitale, si muove Camera commercio Sassari

Quattrocento imprese, milletrecento utenti, sei mesi di incontri, seminari, laboratori e iniziative di formazione e informazione. Sono i numeri del progetto "Il digitale non è mai stato così semplice", avviato nell'ottobre scorso dall'Innovation Lab, il centro di competenza digitale della Camera di commercio di Sassari, per sostenere e accompagnare con assistenza mirata le imprese del territorio verso la transizione digitale.

Una serie di iniziative e servizi che ha come obiettivo sfruttare gli strumenti digitali per aumentare la competitività delle imprese locali, mettendole al passo con la realtà del resto dell'Europa. Secondo i dati del sistema camerale, l'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società 2022 colloca l'Italia al 18/o posto fra i 27 Stati membri dell'Ue. In Sardegna rispetto alla media nazionale (anno 2021), c'è scarsa diffusione di tecnologie quali la blockchain (-210% rispetto alla media nazionale), la robotica collaborativa (-63%) e i big data (-62%); la realtà aumentata e virtuale, invece, trova una diffusione sul territorio sardo maggiore del 14% rispetto alla media nazionale.

Su tutti questi ambiti del digitale inteviene proprio il progetto dell'Innovation Lab, "Innovare non è mai stato così semplice" organizzando 22 incontri fino al prossimo giugno, in presenza e online, e laboratori di progettazione rivolti alle imprese. Gli argomenti sono la realtà virtuale aumentata, l'intelligenza artificiale, big data e analytics, e-commerce, internet of things, blockchain, robotica collaborativa, manifattura additiva.

Iniziative presentate nella sede della Camera di commercio di Sassari dal presidente, Stefano Visconti, dalla vice presidente, Maria Amelia Lai, dal responsabile dell'Innovation Lab, Paolo Muresu, e dal responsabile Infocamere per il Sud Italia, Fabio Romano. Nell'ambito del sostegno alla transizione digitale delle imprese si inquadra anche il progetto OpenDayToDigital, che parte a Sassari, sempre a cura dell'I-Lab: fino a giugno, imprese, liberi professionisti, aspiranti imprenditori, neet e cittadini privati possono prenotare un appuntamento one to one con gli esperti della Camera di commercio per approfondire i temi del digitale. Incontri di 60 minuti che possono essere prenotati attraverso il sito sito https://ilab.ss.camcom.it/, e che potranno svolgersi in presenza o in videoconferenza.