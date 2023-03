Infuocata assemblea Portovesme, si allenta blocco a cancelli

(ANSA) - PORTOSCUSO, 29 MAR - Per ora nessuno sciopero e un mini allentamento del blocco ai cancelli della Portovesme srl per fare entrare le materie prime e continuare a far marciare gli impianti, in attesa del nuovo incontro informale di questa sera al Mimit. La decisione è stata presa questa mattina al termine dell'assemblea dei lavoratori nella quale si sono vissuti anche alcuni momenti di tensione tra gli operai e i sindacati sulla gestione della vertenza che per ora resta al palo, dopo il nulla di fatto nell'ultimo vertice a Roma e la posizione dell'azienda che ha ribadito, anche con una nota, che attualmente non vi sono le condizioni per ripartire.

Le sigle, però, ritengono che occorra scongiurare una fermata degli impianti attraverso il blocco delle materia prime in ingresso, che sarebbe una condizione pressoché irreversibile e "fornirebbe un alibi per bloccare definitivamente gli impianti".

Così resterà solo un presidio al cancello di uscita dei tir con le galene, i materiali che servono per le produzioni di zinco, ferro e materiali preziosi. Una decisione che non è piaciuta a qualche lavoratore che avrebbe preferito azioni di lotta più incisive che potrebbero essere decise, però, già nelle prossime ore se l'incontro a Roma tra il governo e i vertici di Portovesme srl non dovesse portare novità.

Un'assemblea infuocata, durata oltre 4 ore, che è stata anche interrotta dopo un operaio si è sentito male e ha dovuto ricorrere alle cure mediche nell'infermeria della fabbrica del Sulcis. (ANSA).