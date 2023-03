Idonei Laore ancora senza assunzione, la protesta in Regione

Non si arrendono e continuano ad alzare la voce per chiedere risposte alla Regione. Gli idonei del concorso Laore dello scorso anno sono di nuovo scesi in piazza, questa volta davanti alla sede dell'assessorato regionale degli Affari generali a Cagliari. Cercano risposte e chiarezza sulle intenzioni dell'amministrazione regionale sulle prossime assunzioni e sull'utilizzo delle graduatorie in essere. Come quella in cui sono inseriti: un centinaio di giovani vincitori di concorso non sono ancora stati assunti a causa del blocco della graduatoria.

Le graduatorie in piedi per Laore sono tredici per figure varie come agronomi, amministrativi, veterinari , ingegneri, biologi, informatici. amministrativi, geometri, periti agrari e informatici "Laore ha reso disponibili queste sue graduatorie perché potessero essere utilizzate da altre amministrazioni sia del sistema Regione sia degli enti locali per le loro assunzioni di organico", spiega Alberto Paolucci, uno degli idonei in piazza questa mattina. "Molti enti, come Argea e altri, invece, stanno proseguendo a bandire concorsi per l'assunzione del proprio personale anziché attingere da graduatorie già pronte".

Per la Regione e le altre agenzie "ci sarebbero delle linee di indirizzo che precluderebbe l'utilizzo della nostra graduatoria - precisa Paolucci - chiediamo risposte all'assessora Andreina Farris". "Vogliamo un incontro per delineare il quadro delle assunzioni - ha spiegato Francesca Cherchi, portavoce degli idonei che protestano - a breve ci saranno graduatorie omologhe negli altri enti, vorremmo sapere i criteri di priorità nell'utilizzo da parte della Regione". Nella Finanziaria regionale approvata a fine gennaio scorso era passato un emendamento che stanziava due milioni per lo scorrimento delle graduatorie Laore destinato agli idonei tecnici e amministrativi di categoria D e C.