Truffe assicurazioni e vendite online, 4 indagati a Tempio

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 28 MAR - Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Tempio Pausania per truffa, in due episodi differenti.

In un caso la vittima aveva pagato 268 euro per stipulare un falso contratto assicurativo e attraverso le indagini i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, due 28enni della provincia di Crotone, che sono stati denunciati in concorso nel reato.

Nell'altro caso, due uomini della provincia di Roma sono stati denunciati perché avevano venduto un ricambio meccanico per il costo di 1.500 euro, senza averlo mai consegnato all'acquirente.

Da qualche tempo gli uomini dell'Arma della Compagnia dei Tempio e Luras stanno portando avanti un'intensa attività di informazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, per contrastare e prevenire questo tipo di reati, commessi soprattutto ai danni degli anziani.

In Alta Gallura in particolare sono stati svolti numerosi incontri nei luoghi di aggregazione e di ritrovo degli anziani, durante i quali i carabinieri hanno spiegato ai presenti le principali tecniche di raggiro usate dai truffatori sul web per entrare nelle case.