Sardegna playground, viaggio nelle innovazioni immersive

Installazioni e tecnologie con giochi educativi e simulazioni. E poi visori con contenuti in realtà virtuale, video e schermi interattivi. Inaugurata questa mattina a Cagliari, negli spazi di Opificio Innova dell'ex Manifattura Tabacchi, la mostra esperienziale Sardegna Playground dedicata all'attività di gioco, alla scoperta e all'apprendimento. Con gli oculus, speciali visori, sarà possibile entrare nella realtà virtuale in cinque aree con 4 percorsi: restando seduti si potranno ammirare la zona espositiva 360, poi quella denominata Invasione, quindi Corvo, Ecosfera e National Geographic.

A disposizione anche due aree in piedi, sempre con 4 percorsi: Missione IIS Quest, Star Wars, Gravity Sketch, Oh Shape. C'è anche la stanza immersiva per tuffarsi tra forme e colori in movimento. Le attività sono state studiate per stimolare lo sviluppo di competenze legate alla creatività, al problem solving e al team building. Saranno organizzate anche visite guidate per gruppi scolastici. Le visite durano circa 60 minuti e sono accompagnate da personale specializzato nell'utilizzo delle tecnologie. In questo modo, gli studenti avranno la possibilità di apprendere in modo innovativo e coinvolgente.

Le tecnologie interattive e immersive - spiegano gli organizzatori della mostra - stanno diventando sempre più importanti perché offrono nuove opportunità di apprendimento che possono aumentare il coinvolgimento e migliorare la comprensione di concetti astratti. "L'inaugurazione di Sardegna Playground - ha sottolineato Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna (ha contribuito alla realizzazione dell'esposizione insieme a Innois - Innovazione e idee per la Sardegna) - è un evento speciale non solo per la città di Cagliari ma per tutta l'isola perché le tecnologie interattive e immersive hanno un'importanza crescente nella società di oggi". Dopo Illusion nel 2021 e House of Robotics del 2022, questa mostra esperienziale con attività di scoperta, apprendimento e gioco è la terza grande esposizione che gli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospitano negli ultimi anni.