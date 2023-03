Minacce di morte contro il sindaco a Bultei, nel sassarese

"Sindaco Arca stai lontano dalle assunzioni o muori. Tu e giunta". È la macabra scritta con le minacce di morte contro il primo cittadino Daniele Arca e gli assessori di Bultei, apparsa ieri notte su un muro alla periferia del piccolo paese del Goceano.

Una messaggio chiaro che ha messo in allarme la comunità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai colpevoli. La scritta, eseguita con della vernice spray rossa, è stata notata ieri poco dopo le 22. I militari hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza in paese, sperando che i malviventi siano stati ripresi mentre si dirigevano verso la periferia.