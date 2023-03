Ichnusa: valore condiviso 455 mln e 5000 posti di lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Nel 2017 partì la scommessa di portare la birra Ichnusa anche nella penisola. Una scommessa vinta: l'etichetta con i Quattro Mori oggi è di casa nei frigoriferi, nei bar e ristoranti in ogni angolo d'Italia. E il gradimento di Ichnusa è confermato da due recenti indagini: la prima, svolta da ITQF, che ha raccolto oltre 800mila giudizi su quasi 1500 prodotti e servizi del mercato italiano, rivela che Ichnusa è per gli italiani la miglior birra per livello di qualità commisurata al suo prezzo. Mentre secondo una ricerca di YouGov Ichnusa è, tra le 10 marche di birra più note, la birra preferita dagli italiani, con il 36% dei voti.

Secondo uno studio di Althesys, dalla presenza congiunta del brand e del birrificio Ichnusa in Sardegna arriva un contributo alla crescita e al benessere dell'Isola - il cosiddetto valore condiviso - che in quattro anni è più che raddoppiato: circa 455 milioni di euro nel 2019, contro i 200 mln nel 2015. Questa crescita ha portato benefici e occupazione ad ogni fase della filiera, tra ricadute dirette, indirette e indotte. Nel birrificio Ichnusa lavorano oggi circa 100 persone, ma la sua presenza in Sardegna "tocca" oltre 5.300 lavoratori, più del doppio rispetto ai 2.000 stimati nel 2015, tutti direttamente o indirettamente correlati alla produzione di birra, per un totale salariale corrisposto lungo la filiera di 137 milioni (corrispondenti alla spesa media annuale di quasi 3.000 famiglie sarde). "Questi dati fotografano solo una prima fase di crescita del birrificio, perché il nostro percorso è andato avanti - afferma Matteo Borocci, direttore del birrificio Ichnusa -. In altre parole, l'impatto in termini di valore condiviso è già oggi più alto rispetto a quanto descritto dallo studio".

Un successo testimoniato anche dal lancio dell'ultima nata in casa Ichnusa, Ambra Limpida. Quattro mesi fa il primo brindisi nel birrificio Ichnusa, a seguire le serate con assaggi in anteprima in alcuni locali in Sardegna, Milano, Roma e in poche altre città italiane. Ora la nuova birra è disponibile nei punti vendita della Sardegna e del resto d'Italia. (ANSA).