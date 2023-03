Aeronautica: scalo militare di Alghero festeggia 85 anni

L'aeroporto militare di Alghero ha celebrato oggi l'85/o anniversario della sua fondazione in occasione del centenario dell'Aeronautica militare.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui la prefetta di Sassari, Paola Dessì, i sindaci di Alghero e Sassari, MArio Conoci e Nanni Campus, il vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino, e una rappresentanza delle scolaresche del territorio.

Le celebrazioni proeseguiranno fino al pomeriggio, con l'aeroporto che rimarrà aperto a curiosi e appassionati che potranno visitare in particolare il rifugio antiaereo della seconda Guerra mondiale, accolti dai volontari dell'associazione "Nel vivo della storia".

Nello scalo sono in mostra anche i mezzi che vengono utilizzati per l'assistenza ai velivoli e la sicurezza antincendio, i velivoli storici, la sala "Antoine de Saint Exupéry" dedicata al noto scrittore e una piccola mostra fotografica presso il circolo che ripercorre gli 85 anni di storia dell'aeroporto di Alghero.