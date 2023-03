AeroItalia: un call center per agenzie di viaggi e operatori

AeroItalia, la compagnia che gestisce le rotte per la Sardegna in continuità territoriale debutta con il call center dedicato agli operatori di viaggio e con un portale per le agenzie in fase di attivazione nelle prossime settimane. Sono le novità annunciate dall'amministratore delegato Gaetano Intrieri, durante un incontro con i vertici della Federazione turismo organizzato di Confcommercio, il direttore nazionale Gabriele Milani e il responsabile territoriale per la Sardegna, Stefano Vavoli.

I rappresentanti del settore dei tour operator e delle agenzie di viaggi hanno sottoposto all'ad della compagnia aerea le criticità riscontrate dalla partenza dei voli per Olbia e Alghero, già evidenziate dal presidente regionale della Fiavet, Gian Mario Pileri e manifestato "preoccupazione, in ottica di programmazione, per la capacità del sistema dei collegamenti di far fronte alla crescente domanda di turismo verso la Sardegna in vista dell'estate".

"Intrieri ci ha precisato di aver già ottemperato agli obblighi per l'ingresso anche in via diretta, nei Gds, i sistemi informatici di prenotazione - riferiscono i vertici della Fto - in modo da consentire alle agenzie di viaggi una efficiente operatività su bigliettazione, cambio volo, cambio data e rimborsi per le tratte in continuità territoriale". L'ad di AeroItalia ha anche annunciato agli agenti di viaggio un aumento delle frequenze nella stagione estiva, per le rotte agevolate, "grazie anche a tre aerei in più in arrivo entro giugno".